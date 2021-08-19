Самая масштабная за 25 лет Петербургская парусная неделя определила имена победителей

18 августа состоялась церемония награждения XXV Санкт-Петербургской парусной недели (СППН). Ее участниками стали около 500 яхтсменов разного возраста. Флот финишировал в Кронштадте в субботу, 14 августа.

В этом году одна из старейших регат России прошла в расширенном и обновленном формате и объединила 65 экипажей в шести классах, которые соревновались на оффшорных и прибрежных гонках. Чемпионат России в олимпийских классах также прошел под эгидой Санкт-Петербургской парусной недели.

«Всего в мероприятии приняли участие около 500 яхтсменов: и большие крейсерские яхты, и олимпийцы, и прибрежный флот. Это рекордный показатель за последние 25, а может, и 100 лет. Мы очень рады, что всё получилось. Спасибо огромное Яхт-клубу Санкт-Петербурга за то, что вносит такой вклад в развитие парусного спорта в морской столице России», — заявил президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев.

Первая оффшорная гонка проходила в ночное время, в условиях слабой видимости на старте, что требовало особой слаженности и мастерства экипажей, особенно в Финском заливе, среди островов, отмелей и камней. Штиль в Высоцке заставил организаторов перенести прибрежную гонку, а на финальном этапе от Приморска до Кронштадта ветер достигал на порывах 32 узлов. В ходе этой гонки заметно пострадала матчасть яхт. Яхта класса Л-6 «Синяя птица» была вынуждена сойти с дистанции из-за повреждения мачты. Яхта свободного класса «Ксения» снялась с гонки из-за вырванного штага. Многие вернулись в домашнюю гавань с порванными парусами.

Традиционная для СППН крейсерская гонка по портовым городам Ленинградской области в акватории Финского залива была проведена под названием «Балтийский ветер». 12 яхт класса Л-6, 15 яхт класса ORC и 9 яхт свободного класса вели упорную борьбу по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт — о. Гогланд — Высоцк — Приморск — Кронштадт — Санкт-Петербург. В Приморске состоялась короткая гонка до Выборгского маяка и обратно. За пять этапов флот преодолел порядка 219 морских миль.

По аналогичным маршрутам прошёл чемпионат России в классе Л-6 — одно из главных состязаний года для крейсерского флота и неотъемлемая часть парусной недели.

В 2021 году дебютантами СППН стали представители прибрежных гоночных классов: 10 бортов класса Santer760, 10 бортов класса SB20 и 9 бортов национального класса MX700.

Регата «Кубок трёх портов» Ассоциации яхт класс Santer760 открыла парусную неделю 7 августа. Яхтсмены стартовали в Санкт-Петербурге и преодолели три гоночных этапа по маршруту: Санкт-Петербург — Кронштадт — Бухта Дубковая — Санкт-Петербург.

Борьба на гоночных дистанциях продолжалась до последних секунд. В классе Л-6 лидерство захватила «Ника», одержавшая победу в четырёх из пяти гонок регаты. По итогам соревнований экипаж яхты опередил ближайшего соперника, яхту «Арго», на 14 очков. На разных этапах позиции в тройке лидеров попеременно завоёвывали яхты «Нептун», «Кареджи», «Нева» и «Лена».

«Гонки были напряжёнными, конкуренты не оставляли в покое. Было очень интересно гоняться при сильном ветре. Именно такие условия позволяют увидеть, на что способна лодка и насколько подготовлен экипаж. Это очень важно для крейсерских яхт», — поделился старпом яхты «Ника» Александр Саяркин.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Наиболее заметные перестановки в турнирной таблице группы ORC произошли на третьем этапе регаты (Высоцк, Транзундский рейд — Приморск). Его победителем стала яхта LOKO. Экипаж прошёл 18 морских миль за 1 час 7 минут, дождавшись на финише ближайших конкурентов — яхты «Мир» и Fortune-II — через 45,5 и 49 минут соответственно. На протяжении регаты лидеры класса менялись, но основное соперничество развернулось между экипажами яхт Astrid и «Дядя Фёдор». По результатам четвёртой гонки первое и второе место разделял всего 1 балл. Решающей стала финальная гонка из Приморска в Кронштадт, в которой Astrid обогнала «Дядю Фёдора» с отрывом в 8 очков.

В свободной группе тон победителя с первой гонки задала яхта «Мальва». За исключением схода с дистанции в третьей гонке из-за посадки на мель, яхта удерживала первенство на четырёх из пяти этапов. Другие лидеры флота — «Вея», «Юнга» и «Старлит» — поочередно вырывались в призёры, сохраняя интригу до финиша в Кронштадте.

На протяжении регаты медиакоманда Яхт-клуба Санкт-Петербурга предоставляла фотоотчёты и видеосюжеты о ходе соревнований, а на церемонии награждения презентовала документальный фильм о прошедшей парусной неделе. Фильм будет доступен для просмотра в социальных сетях ЯКСПб.

Результаты XXV Санкт-Петербургской парусной недели:

Класс Л-6

I место — «Ника»

II место — «Арго»

III место — «Нептун»

Класс ORC (общий зачёт)

I место — «Астрид»

II место — «Дядя Фёдор»

III место — «Фрегат»

ORC-1

I место — Ariel

II место — Fortune-II

III место — «Славия»

ORC-2

I место — Astrid

II место — «Дядя Фёдор»

III место — Fortis

Свободный класс

I место — «Мальва»

II место — «Вея»

III место — «Юнга»

Класс Santer760

I место — «Гольф»

II место — «Оскар»

III место — «Новемба»

Класс MX700

I место — «РМРС»

II место — Mobile Group

III место — Black Cats

Класс SB20

I место — «Новые Территории»

II место — FLOW

III место — MST