Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Двукратная чемпионка мира гимнастка Екатерина Селезнёва вышла замуж

Двукратная чемпионка мира гимнастка Екатерина Селезнёва вышла замуж
Комментарии

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва вчера, 18 августа, вышла замуж. Об этом 26-летняя спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«О любви. 18.08.2021», — подписала свадебные фото гимнастка.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Селезнёвой.

Селезнёва на чемпионате мира 2019 года по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) завоевала две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, спортсменка завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).

Екатерина является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

Новость по теме
«Потихоньку всё успокаивается». Линой Ашрам открыла аккаунт в «Инстаграме»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021