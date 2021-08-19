Двукратная чемпионка мира гимнастка Екатерина Селезнёва вышла замуж

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва вчера, 18 августа, вышла замуж. Об этом 26-летняя спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«О любви. 18.08.2021», — подписала свадебные фото гимнастка.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Селезнёвой.

Селезнёва на чемпионате мира 2019 года по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) завоевала две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, спортсменка завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).



Екатерина является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.