Бегунья с повышенным уровнем тестостерона завоевала серебро юношеского чемпионата мира

18-летняя представительница Намибии Беатрис Масилинги завоевала серебряную медаль на юношеском чемпионате мира (до 20 лет) по лёгкой атлетике в беге на 100 метров.
Напомним, у Масилинги обнаружили аномалии в развитии. Её природный уровень основного полового гормона – тестостерона — гораздо выше нормы у женщин. Согласно правилам World Athletics, она не имеют права участвовать в соревнованиях на дистанции от 400 до 1600 метров. Решение по делу Беатрис может измениться, если спустя полгода её анализы придут в норму.
Масилинги преодолела дистанцию за 11,39 секунд. Первой к финишу пришла Тина Клейтон из Ямайки, бронза досталась швейцарке Мелиссе Гуцмидт.
Отметим, что в квалификации Масилинги побила личный рекорд в беге на 100 метров, пробежав дистанцию за 11,20 секунд.
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