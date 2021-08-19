Бегунья с повышенным уровнем тестостерона завоевала серебро юношеского чемпионата мира

18-летняя представительница Намибии Беатрис Масилинги завоевала серебряную медаль на юношеском чемпионате мира (до 20 лет) по лёгкой атлетике в беге на 100 метров.

Напомним, у Масилинги обнаружили аномалии в развитии. Её природный уровень основного полового гормона – тестостерона — гораздо выше нормы у женщин. Согласно правилам World Athletics, она не имеют права участвовать в соревнованиях на дистанции от 400 до 1600 метров. Решение по делу Беатрис может измениться, если спустя полгода её анализы придут в норму.

Масилинги преодолела дистанцию за 11,39 секунд. Первой к финишу пришла Тина Клейтон из Ямайки, бронза досталась швейцарке Мелиссе Гуцмидт.

Отметим, что в квалификации Масилинги побила личный рекорд в беге на 100 метров, пробежав дистанцию за 11,20 секунд.