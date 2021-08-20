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Пловец Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу

Пловец Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу
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Российский пловец Евгений Рылов критически высказался о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020, где она заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.

«Бесила ли меня игра наших на чемпионате Европы? Я особо не смотрел. Смотреть, наверное, и не стоит. Игры как таковой никогда не было. И я не знаю, что должно произойти, чтобы игра появилась. Комментировать это не имеет смысла — результаты сами всё показали», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.

Отметим, что Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также стал серебряным призёром в эстафете 4×200 м вольным стилем.

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