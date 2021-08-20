Пловец Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу
Поделиться
Российский пловец Евгений Рылов критически высказался о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020, где она заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.
«Бесила ли меня игра наших на чемпионате Европы? Я особо не смотрел. Смотреть, наверное, и не стоит. Игры как таковой никогда не было. И я не знаю, что должно произойти, чтобы игра появилась. Комментировать это не имеет смысла — результаты сами всё показали», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.
Отметим, что Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также стал серебряным призёром в эстафете 4×200 м вольным стилем.
Новость по темеПловец Евгений Рылов высказался о зарплатах футболистов
Комментарии
- 20 августа 2021
-
00:44
-
00:09
- 19 августа 2021
-
23:01
-
21:49
-
20:29
-
19:53
-
16:42
-
16:32
-
16:21
-
15:37
-
15:31
-
14:24
-
13:59
-
13:32
-
09:27
-
08:16
-
00:37
-
00:00
- 18 августа 2021
-
22:41
-
21:17
-
20:58
-
19:08
-
18:29
-
17:54
-
17:39
-
16:36
-
16:05
-
15:05
-
14:51
-
14:02
-
13:43
-
12:22
-
11:49
-
11:17
-
10:57
Партнерский контент