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Евгений Рылов высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Евгений Рылов высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020
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Российский пловец Евгений Рылов высказался о скандале в финале личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Напомним, в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.

«Лично я не смотрел эти соревнования онлайн, только потом, когда новости увидел. Я не профессионал в этом виде спорта, не буду говорить стопроцентно, но выглядело это нечестно. Потому что, когда показали момент, где девочка из Израиля уронила предмет, насколько я знаю, люди, которые роняют предмет, не могут, чисто теоретически, никак выиграть, потому что за это балл снижают мгновенно. Грубо говоря, это как у нас, на спине, ты упадёшь со старта и потом должен будешь как-то всех обогнать. Это будет невозможно сделать. Это из той же серии, мне кажется.

Мне их жалко. Я не совсем такие виды спорта воспринимаю как честные, потому что это судейское мнение, всё субъективно. У меня в плавании секундомер есть. Кто коснулся первый, тот и выиграл. Всё честно», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.

Отметим, что сам Рылов в Токио завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также стал серебряным призёром в эстафете 4×200 м вольным стилем.

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