На женском чемпионате Европы за тур до конца лидируют две шахматистки

В румынском городе Яссы продолжается женский чемпионат Европы по шахматам. За тур до окончания соревнований лидируют две спортсменки — украинка Юлия Осьмак и Элина Даниелян из Армении, набравшие по 8 очков.

На 0,5 балла отстают Наталья Букса (Украина), Оливия Кёлбаса (Польша) и Маи Нарва (Эстония). 7 очков в активе Леи Гарифуллиной (Россия), Гюльнар Маммадовой (Азербайджан), Софи Мийе (Франция) и Белы Хотенашвили (Грузия).

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира – 2022 или 2023 года. Последний тур будет сыгран сегодня, 20 августа. В частности, Даниелян сыграет с Нарвой, а Осьмак — с Хотенашвили. Соперницей Гарифуллиной будет Гюнай Вугар кызы Мамедзаде из Азербайджана.