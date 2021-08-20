Евгений Рылов прокомментировал право трансгендеров участвовать в Олимпийских играх

Российский пловец Евгений Рылов поделился мнением о праве трансгендеров участвовать в Олимпийских играх, а также смешанных соревнованиях.



«Смена пола, мне кажется, немножко неадекватна с точки зрения физиологии и анатомии для людей, потому что всё равно всё не поменяешь, грубо говоря, и какое-то преимущество такой спортсмен, мне кажется, в дальнейшем будет иметь. Имеют ли право такие люди вообще участвовать в олимпийских соревнованиях? Сложно сказать. Это философия, рассуждения. Не хочется никого обидеть, но по факту есть два пола. Смешанное состязание не будет адекватным. Я не могу сказать, я не видел, как это будет, но просто есть природа. Если мы будем её менять, то делайте тогда отдельные соревнования. Это будет более честно. Если федерации пойдут на это и будут проводить смешанные соревнования, буду ли я в них участвовать? Ну а что делать? Буду. Жаловаться не надо, я же не могу повлиять на это. Если я буду объявлять забастовку, я вряд ли выиграю, а буду скорее всего один. Я не смогу пойти против толпы, против большинства. Поэтому я смирюсь с этим и буду уже показывать результат независимо от всего. Но я думаю, что спортсменов надо делить», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.

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