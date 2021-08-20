Губерниев — о том, что Ласицкене и Сидоровой не дали визы в США: это свинское решение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не примут участие в этапе «Бриллиантовой лиги», потому что власти США не дали им визы.

«Это назло мамам в штате Алабама люди, которые принимали решение, отморозили себе уши. Ну вот кому от этой ситуации стало лучше? Это свинство, это неуважение к болельщику. Давайте так скажу: это неуважение к американскому болельщику, влюблённому в лёгкую атлетику, потому что американский спорт зиждется и на плавании, и на лёгкой атлетике. Это краеугольные камни олимпийского движения. Две суперзвезды мирового спорта. Одна — Мария Ласицекене — не просто олимпийская чемпионка, она единственная высотница и высотник, если говорить ещё про мужчин, которая трёхкратная чемпионка мира. Никто никогда не выигрывал высоту у мужчин и женщин на чемпионатах мира трижды. У неё забрали одну Олимпиаду. Она героическим образом выиграла ещё одну. И Анжелика Сидорова, которая конкурировала с американками, завоевала серебряную награду.

Кому они сделали хуже — спортсменкам? Да. Себе, организаторам «Бриллиантовой лиги»? Конечно, да. Потому что свинское решение. Там зрители придут. Там по телику будут смотреть разные люди, которые, безусловно, хотят видеть наших суперзвёзд. Простите меня, конечно, потому что так же, как я, комментируя плавание, ту же, кстати, лёгкую атлетику, я очень хочу видеть лучших, не знаю, спринтеров, шестовиков из США. Должны быть классные соперники. А так кому вы сделали хуже? Причём там фирма-производитель, какие-то спонсоры — все шли навстречу, министерства и так далее. Но если вы, ребята, проводите международные соревнования, обеспечьте визовую поддержку.

Я точно так же с трепетом жду, когда через пару сезонов очередные этапы Кубка мира по биатлону пройдут в США. Вот там пару лет назад, когда были предыдущие соревнования, мы визу получали в Варшаве. И до последнего момента было непонятно, дадут или нет. Ребята, ну вы проводите международные соревнования. Мы чего туда едем, по аутлетам ходить? Мы туда зайдём, давайте не будем кривить душой. Потому что 47-го размера кроссовки далеко не везде я могу купить», — приводит слова Губерниева «Эхо Москвы».