«Подумала, что это знак». Cинхронистка Светлана Колесниченко решила продолжить карьеру
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, российская синхронистка Светлана Колесниченко приняла решение продолжить спортивную карьеру.
«Приняла решение, что продолжу карьеру, буду тренироваться, буду работать дальше. Вижу в себе силы, чувствую в себе силы, буду работать дальше. На меня уже подписался аккаунт Парижа-2024, я подумала, что это знак», — приводит слова Колесниченко РИА «Новости».
На Олимпиаде в Токио Колесниченко завоевала золото в соревнованиях дуэтов и групп. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.
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