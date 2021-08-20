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Симона Байлз возобновила тренировки, преодолев психологические проблемы

Симона Байлз возобновила тренировки, преодолев психологические проблемы
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз вернулась к тренировкам после Олимпиады в Токио. По словам спортсменки, она преодолела психологические проблемы, которые вынудили её сняться с нескольких финалов на Играх-2020.

«Я вернулась в зал и немного потренировалась. Это была лёгкая тренировка. Я наслаждаюсь временем, проведённым дома. Счастлива, что вернулась.

Тренер Лоран сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла на батут и выполнила сальто. Это всё, что мне нужно». Я сделала пару прыжков и словно стала другим человеком.

Вся случившаяся ситуация расстраивает, потому что сейчас я снова могу всё делать. Я не знаю… Стресс, тревога — всё это имело место. Лоран верно описал мои ощущения. В Токио он сказал: «Больше всего расстраивает то, что мы вернёмся домой через неделю или около того, ты пойдёшь в зал и вновь будешь всё это выполнять», — приводит слова Байлз People.

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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