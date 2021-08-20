Президент Федерации гандбола России: порой игроки сборной дают легкомысленные интервью

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о подготовке сборной к Олимпийским играм в Токио.
«Порой появляются легкомысленные и неоправданные интервью и оговорки некоторых игроков сборной России. Все, кто выполнил требования и добросовестно отработал предсезонные сборы в Сочи и Новогорске, великолепно выступили на Олимпиаде и не сказали ни одного слова, не бросили камень и не упрекнули, что кто-то был вне кондиций, кто-то кого-то измучил 25 километровыми бегами. 25 км — выдумка и оговор, больше 13 км в день на различных отрезках тренировочного дня игроки не пробегали. Всё носило разовый характер. 25 км могли набегать только с учётом игровых тренировок, таких тренировочных бегов не было», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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