Президент Федерации гандбола России высказался о будущем тренера Алексея Алексеева

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал вопрос о будущем тренера женской сборной по гандболу Алексея Алексеева.

«У Алексея Александровича Алексеева заканчивается контракт, пока следуем формальным основаниям. Сегодня на заседании исполкома ФГР прозвучало много оценок, эмоций — требуется время на осмысление. Разговор носил аналитический характер, обсуждали эмоциональное состояние игроков. У нас есть девочки, которые взяли паузу, всё это требует дополнительного осмысления. К шестому числу определимся с главным тренером и тренерским штабом, определим судьбу Алексея Алексеева или другого кандидата, если таковой появится», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.