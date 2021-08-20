Бегунья с повышенным тестостероном установила рекорд чемпионата мира до 20 лет
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18-летняя представительница Намибии Беатрис Масилинги установила рекорд юношеского чемпионата мира (до 20 лет) в беге на 200 метров. Она преодолела дистанцию за 22.19 секунды в квалификационном забеге.
Ранее её соотечественница Кристин Мбома и представительница Нигерии Фэйвор Офили выиграли свои отборочные забеги с результатами 22.41 секунды и 22.37 секунды соответственно. До забега Беатрис именно эти результаты считались лучшими на дистанции 200 метров юношеского чемпионата мира.
Напомним, у Масилинги обнаружили аномалии в развитии. Её природный уровень основного полового гормона — тестостерона — гораздо выше нормы у женщин. Согласно правилам World Athletics, она не имеет права участвовать в соревнованиях на дистанции от 400 до 1600 метров.
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