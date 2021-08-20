В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовало первенство города по парусному спорту

С 20 по 24 августа в Яхт-клубе Санкт-Петербурга проходит первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту. Это главные городские соревнования для юниоров. По итогам регаты определится состав сборной города, которая представит Северную Столицу на всероссийских регатах.
Соревнования проводятся среди спортсменов в 15 классах: «Оптимист», «Зум-8», «Лазер 4,7», «Лазер-радиал», «Лазер-стандарт», «Луч-мини», «Луч», «Луч-радиал», «420», «470», «29er», «49er», «49er FX», «парусная доска Техно», «Европа».
В регате принимают участие 346 юных спортсменов, что является рекордом для подобных соревнований. В первенстве Санкт-Петербурга принимают участие спортсмены от 8 до 24 лет из сильнейших парусных школ города. Также для участия в регате зарегистрировались мастеровые гонщики из других регионов России.
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
В самом начале первого соревновательного дня планировались отмены гонок из-за слишком сильного ветра, но затем он стих, что позволило выполнить запланированную программу.
В классах «Оптимист» и 29er судьи дали старт трем гонкам, а во всех остальных дисциплинах – по две.
В «Оптимисте» на старт вышли не только сильнейшие гонщики Санкт-Петербурга, но и лучшие яхтсмены Московской и Калининградской областей, которые выступают в неофициальном зачете. После первого дня тройку лидеров первенства Санкт-Петербурга составляют спортсмены Академии парусного спорта – Никита Черных (3 очка), Ян Куртыш (4 очка) и Владимир Любомиров (7 очков).
«Моя задача на регате – занять второе место, – говорит спортсмен в классе «Оптимист» Ян Куртыш. – Первый день регаты прошел невероятно хорошо. Мои приходы – 1, 2 и 1. Для меня это супер. Мне удалось выиграть за счет скорости, выбора правильного знака на нижних воротах и хороших стартов. Мне нравится сильный ветер, и в него у меня все получается».
Турнирную таблицу в классе «Лазер-стандарт» после первого гоночного дня и двух проведенных гонок возглавляет спортсмен «Крестовского острова» Петр Пашутинский. Два очка ему уступает одноклубник – Аркадий Карманов.
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
В классе «Лазер-радиал» лидирует еще один спортсмен «Крестовского острова» – Дмитрий Головкин. Среди девушек лидирует его одноклубница – Надежда Кулигина. В классе «Лазер 4.7» уверенный старт взял Егор Пахмутов (Академия парусного спорта). За две гонки он сумел оторваться от ближайшего преследователя – Владислава Алехина («Крестовский остров») – на три очка.
Лидеры в классах «Луч», «Луч-мини» и «Европа»: Григорий Жуков, Александр Мартюхин (оба – «Яхт-клуб Балтиец») и Андрей Хоменко («Балтийский берег»).
На третьей дистанции гонялись спортсмены в международных и олимпийских классах – 420, 470 и 29er. В каждом из этих классов промежуточное лидерство у спортсменов Академии парусного спорта. Артем Максимкин и Артем Кузьмин выиграли все три гонки в классе 420. Андрей Сотников и Андрей Шуненков набрали одинаковое количество очков с экипажем «Крестовского острова» Артем Гункер и Мария Кондрашева, но опередили конкурентов по дополнительным показателям. В олимпийском классе «470» лучшее время показали Анастасия Дерягина и Родион Бровин.
Посмотреть трансляцию первого дня первенства Санкт-Петербурга по парусному спорту можно по ссылке.
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