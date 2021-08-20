Экс-гимнастка рассказала, как Винер-Усманова выгнала Кабаеву с тренировки

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова выгнала Алину Кабаеву с первой тренировки. Об этом рассказала бывшая советская гимнастка Венера Зарипова, которая также была подопечной тренера.
«Приехали в зал. Алина была такая пампушка, полненькая. Ирина Александровна показывает на Алину: «Это кто такая?» «Я привела», — отвечаю. «А ты кто такая, вон отсюда», — завелась Винер, ну всё как обычно. Алина перепугалась, забилась в угол, плачет. Я её вывела из зала, успокоила, говорю: «Сиди здесь, всё будет нормально». Прошло пару часов, снова завожу Алину в зал: «Давай, показывай, что умеешь». Винер посмотрела и чуть подобрела. «Твоя протеже?» — спросила. Отвечаю: «Дочка Марата Кабаева, футболиста «Пахтакора». Пропущу ответную реплику Винер.
Ирина Александровна спросила: «У кого тренируется?». «Ни у кого», — отвечаю. «Не ври». «Нет, честно», — ответила я.
Скажи папе, пусть отдаст её Малкиной, в «Трудовые резервы», — сказала Винер. Вот так они познакомились, Ирина Винер и Алина Кабаева», — сказала Зарипова в интервью израильскому «9-му каналу».
Кабаева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в Афинах. В 2007 году спортсменка объявила о завершении карьеры.
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