Экс-гимнастка рассказала, как Винер-Усманова выгнала Кабаеву с тренировки

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова выгнала Алину Кабаеву с первой тренировки. Об этом рассказала бывшая советская гимнастка Венера Зарипова, которая также была подопечной тренера.

«Приехали в зал. Алина была такая пампушка, полненькая. Ирина Александровна показывает на Алину: «Это кто такая?» «Я привела», — отвечаю. «А ты кто такая, вон отсюда», — завелась Винер, ну всё как обычно. Алина перепугалась, забилась в угол, плачет. Я её вывела из зала, успокоила, говорю: «Сиди здесь, всё будет нормально». Прошло пару часов, снова завожу Алину в зал: «Давай, показывай, что умеешь». Винер посмотрела и чуть подобрела. «Твоя протеже?» — спросила. Отвечаю: «Дочка Марата Кабаева, футболиста «Пахтакора». Пропущу ответную реплику Винер.

Ирина Александровна спросила: «У кого тренируется?». «Ни у кого», — отвечаю. «Не ври». «Нет, честно», — ответила я.

Скажи папе, пусть отдаст её Малкиной, в «Трудовые резервы», — сказала Винер. Вот так они познакомились, Ирина Винер и Алина Кабаева», — сказала Зарипова в интервью израильскому «9-му каналу».

Кабаева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в Афинах. В 2007 году спортсменка объявила о завершении карьеры.