Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский прыгун Волков, выступающий за Беларусь, выиграл юниорский чемпионат мира

Российский прыгун Волков, выступающий за Беларусь, выиграл юниорский чемпионат мира
Комментарии

Прыгун с шестом Матвей Волков, который сменил российское гражданство на белорусское, занял первое место на юниорском чемпионате мира. Его результат 5,45 м.

Волков не считался фаворитом чемпионата мира в Найроби. Главный претендент на победу, француз, Энтони Аммирати с личным рекордом 5,72 м не смог побороться с Матвеем.

Белорусский спортсмен с третьей попытки взял 5,45 м. Больше никому эта высота не покорилась, и результата хватило для победы.

Чемпион России Александр Соловьев, который имеет в этом сезоне результат 5,43 м, в Найроби не смог взять высоту 5,20 м.

В феврале 2021 года на турнире в Лодзи (Польша) Волков установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет. Волков показал результат 5,60 м. Предыдущее достижение принадлежало представителю Австралии Саше Зойе — 5,56 м.

Новость по теме
Волков, сменивший российское гражданство: в Беларуси меня в полной мере ценят как атлета
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021