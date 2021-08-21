Российский прыгун Волков, выступающий за Беларусь, выиграл юниорский чемпионат мира

Прыгун с шестом Матвей Волков, который сменил российское гражданство на белорусское, занял первое место на юниорском чемпионате мира. Его результат 5,45 м.

Волков не считался фаворитом чемпионата мира в Найроби. Главный претендент на победу, француз, Энтони Аммирати с личным рекордом 5,72 м не смог побороться с Матвеем.

Белорусский спортсмен с третьей попытки взял 5,45 м. Больше никому эта высота не покорилась, и результата хватило для победы.

Чемпион России Александр Соловьев, который имеет в этом сезоне результат 5,43 м, в Найроби не смог взять высоту 5,20 м.

В феврале 2021 года на турнире в Лодзи (Польша) Волков установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет. Волков показал результат 5,60 м. Предыдущее достижение принадлежало представителю Австралии Саше Зойе — 5,56 м.