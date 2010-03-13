Чернова взяла бронзовую награду чемпионата мира в пятиборье

Российская спортсменка Татьяна Чернова взяла бронзовую награду зимнего чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе в пятиборье. В заключительной дисциплине в беге на 800 м россиянка заняла третье место и обеспечила себе место на пьедестале почёта по итогам мирового первенства.

Отметим, что Марина Гончарова заняла седьмое место в итоговом зачёте.

Лёгкая атлетика. Женщины. Чемпионат мира. Доха (Катар)

Пятиборье. Бег на 800 м

1. Каролина Тиминска (Польша) — 2.11,16.

2. Джессика Эннис (Великобритания) — 2.12,55.

3. Татьяна Чернова (Россия) — 2.13,19.

4. Наталья Добрыньска (Украина) — 2.14,85.

5. Марина Гончарова (Россия) —2.17,69.

Итоговое положение спортсменок:

1. Джессика Эннис (Великобритания) — 4937.

2. Наталья Добрыньска (Украина) — 4851.

3. Татьяна Чернова (Россия) — 4762.

…

7. Марина Гончарова (Россия) — 4416.