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Чернова взяла бронзовую награду чемпионата мира в пятиборье

Чернова взяла бронзовую награду чемпионата мира в пятиборье
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская спортсменка Татьяна Чернова взяла бронзовую награду зимнего чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе в пятиборье. В заключительной дисциплине в беге на 800 м россиянка заняла третье место и обеспечила себе место на пьедестале почёта по итогам мирового первенства.

Отметим, что Марина Гончарова заняла седьмое место в итоговом зачёте.

Лёгкая атлетика. Женщины. Чемпионат мира. Доха (Катар)
Пятиборье. Бег на 800 м

1. Каролина Тиминска (Польша) — 2.11,16.
2. Джессика Эннис (Великобритания) — 2.12,55.
3. Татьяна Чернова (Россия) — 2.13,19.
4. Наталья Добрыньска (Украина) — 2.14,85.
5. Марина Гончарова (Россия) —2.17,69.

Итоговое положение спортсменок:
1. Джессика Эннис (Великобритания) — 4937.
2. Наталья Добрыньска (Украина) — 4851.
3. Татьяна Чернова (Россия) — 4762.

7. Марина Гончарова (Россия) — 4416.

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