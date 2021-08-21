Призёр Олимпиады в Афинах отказался общаться на украинском языке

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Вязовский опубликовал переписку с украинским лучником, бронзовым призёром Олимпийских игр 2004 года в Афинах, Дмитрием Грачёвым, который назвал украинский язык «псячьей мовой».
«Считаю целесообразным проинформировать общество о таком кадре. Тем более на его странице в «Фейсбуке» указано, что он тренер по стрельбе из лука, и родители должны знать, какому «наставнику» отдают своего ребёнка.
Стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общение презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям? Речь веду о Грачёве Дмитрии, бронзовом призёре 28-х Олимпийских игр», — написал экс-депутат на своей странице в «Фейсбуке».
В скриншотах смс-переписки в ответ на сообщение Вязовского на украинском языке Грачёв ответил, что не общается «на псячьей мове».
37-летний Дмитрий Грачёв — украинский лучник, уроженец Львова. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в командных соревнованиях, заслуженный мастер спорта Украины.
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