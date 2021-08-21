Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Армянская шахматистка Элина Даниелян стала чемпионкой Европы среди женщин

Армянская шахматистка Элина Даниелян стала чемпионкой Европы среди женщин
Комментарии

В Яссы (Румыния) 20 августа завершился женский чемпионат Европы по шахматам. Турнир проходил по швейцарской системе и длился 11 туров.

Сильнейшей из 117 шахматисток оказалась международный гроссмейстер из Армении Элина Даниелян, набравшая 9 очков. Обладательницей серебряной медали стала украинская шахматистка Юлия Осьмак. Третье место заняла представительница Польши Оливия Кёлбаса.

Из российских шахматисток лучший результат показала 16-летняя Лея Гарифуллина, набравшая 7,5 очка и расположившаяся на десятом месте в итоговой турнирной таблице.

Даниелян стала первой армянской шахматисткой, выигравшей континентальное первенство по классическим шахматам.

В течение чемпионата Европы Даниелян не потерпела ни одного поражения: она одержала 7 побед и 4 партии сыграла вничью.

Призовой фонд чемпионата составил € 60 тыс., 10 лучших участниц попали в Кубок мира.

Новость по теме
На женском чемпионате Европы за тур до конца лидируют две шахматистки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021