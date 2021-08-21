Армянская шахматистка Элина Даниелян стала чемпионкой Европы среди женщин

В Яссы (Румыния) 20 августа завершился женский чемпионат Европы по шахматам. Турнир проходил по швейцарской системе и длился 11 туров.
Сильнейшей из 117 шахматисток оказалась международный гроссмейстер из Армении Элина Даниелян, набравшая 9 очков. Обладательницей серебряной медали стала украинская шахматистка Юлия Осьмак. Третье место заняла представительница Польши Оливия Кёлбаса.
Из российских шахматисток лучший результат показала 16-летняя Лея Гарифуллина, набравшая 7,5 очка и расположившаяся на десятом месте в итоговой турнирной таблице.
Даниелян стала первой армянской шахматисткой, выигравшей континентальное первенство по классическим шахматам.
В течение чемпионата Европы Даниелян не потерпела ни одного поражения: она одержала 7 побед и 4 партии сыграла вничью.
Призовой фонд чемпионата составил € 60 тыс., 10 лучших участниц попали в Кубок мира.
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