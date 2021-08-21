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Француз Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Француз Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами
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Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира среди юниоров в Найроби. Результат спортсмена — 12,72.

Рекорд мира среди взрослых принадлежит американцу Арису Мерритту (12,80). Он был установлен ещё в 1977 году.

Результат француза не может расцениваться как мировой рекорд среди взрослых из-за разницы в высоте барьеров на юниорских и взрослых соревнованиях.

Жоя также является победителем чемпионата Европы среди юниоров, который прошёл в 2021 году в Таллине (Эстония).

Чемпионат мира среди юниоров до 20 лет начался 18 августа. Финальный день соревнований состоится в воскресенье, 22 августа. В Кению отправилось 23 российских спортсмена, которые выступают под нейтральным статусом. На чемпионате Европы в столице Эстонии российские юниоры месяц назад выиграли два золота, два серебра и две бронзы.

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