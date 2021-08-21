Кенийская легкоатлетка использовала способ прыжка, который никто не применял 60 лет. Видео

Кенийская легкоатлетка Зедди Чонгво на юниорском чемпионате мира, который проходит в Найроби (Кения), взяла планку, прыгнув ногами вперёд.

Зедди, для которой эти соревнования стали дебютными в карьере, начала квалификацию с отметки 164 см и преодолела её с первого раза.

Права на видео принадлежат World Athletics. Видео доступно на YouTube-канале World Athletics.

Следующая высота была 169 см, но кенийка её взять не смогла, провалив все три попытки. В результате Чонгво заняла последнее 17-е место и не вышла в финальную часть соревнований.

Стоит отметить, что техника «ногами вперёд» использовалась спортсменами до 1968 года, после чего американский легкоатлет Дик Фосбери совершил революцию, прыгнув вперёд спиной.

Чемпионат мира среди юниоров до 20 лет начался 18 августа. Финальный день соревнований состоится в воскресенье, 22 августа. В Кению отправились 23 российских спортсмена, которые выступают под нейтральным статусом. На чемпионате Европы в столице Эстонии российские юниоры месяц назад выиграли два золота, два серебра и две бронзы.