Тренер Ласицкене назвал причину, по которой США отказали спортсменке в получении визы

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, поделился мнением, почему спортсменка не смогла получить въездную визу США для участия в этапе Бриллиантовой лиги.



«Думаю, причиной являются последние события — теперь в США из России могут ехать только дипломатические сотрудники. Видимо, не получилось сделать исключение для спортсменов.

Мне пришлось строить сразу два параллельных плана: с учётом поездки в Юджин на этап Бриллиантовой лиги и без неё, чтобы в обоих случаях подготовиться к 26 августа, когда состоится этап в Лозанне. Это и был план «Б». В США поехать не получилось, поэтому будем готовиться к старту в Швейцарии», — приводит слова Габриляна Metaratings.ru.