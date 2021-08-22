Ямайская бегунья пробежала 100 метров на турнире в Юджине со вторым временем в истории

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера одержала победу в забеге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В решающем забеге спортсменка продемонстрировала второй по скорости результат в истории, преодолев дистанцию в 100 метров за 10,53 секунды. Второе и третье место, соответственно, заняли соотечественницы Томпсон-Херы – Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Шерика Джексон.

Рекорд в данной дисциплине установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер, которая на турнире в Индианаполисе в июле 1988 года пробежала 100 метров за 10,49 секунды.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 29-летняя Томпсон-Хера победила на дистанциях 100 и 200 метров, а также взяла золото в эстафете 4x100 метров. В общей сложности у Элейн 5 золотых олимпийских медалей.