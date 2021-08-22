Себастьян Коу высказался об участии в забегах женщин с повышенным уровнем тестостерона

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу прокомментировал споры по поводу правил участия в международных соревнованиях женщин с повышенным уровнем основного полового гормона – тестостерона. Согласно правилам World Athletics, такие спортсменки не имеют права участвовать в соревнованиях на дистанциях от 400 до 1600 метров, так как учёные доказали, что повышенный уровень тестостерона напрямую влияет на физиологические/спортивные показатели женщин. Ранее в ассоциацию поступали требования отменить данные правила.

«Эти правила основываются на годах тщательных научных исследований, и мы их полностью соблюдаем. Мне очень жаль, если есть спортсмены, которых ввели в заблуждение эгоистичные и противоречивые советы юристов. Реальность такова, что правила действуют беспрекословно», — приводит слова Коу BBC.