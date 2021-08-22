Американка Ричардсон впервые выступила на соревнованиях после отстранения за каннабис

Американская бегунья Ша’Карри Ричардсон впервые выступила на соревнованиях после отстранения за обнаруженные в её допинг-тесте следы марихуаны. Ричардсон пробежала 100 метров на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Американка заняла последнее, девятое место в финальном забеге, преодолев дистанцию за 11,4 секунды. Победу со вторым временем в истории одержала ямайка Элейн Томпсон-Хера (10,53 секунды).

«Это было отличное возвращение в спорт. Я очень хотела приехать и выступить здесь после перерыва на месяц. Совершенно не расстраиваюсь за себя. Это всего лишь один старт. Я ещё не закончила. Вы знаете, на что я способна», — приводит слова Ричардсон Reuters.

Напомним, из-за положительной допинг-пробы Ричардсон пропустила Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония), где была основным фаворитом на победу на 100 и 200 метров.