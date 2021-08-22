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Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил всех россиян с Днём Государственного флага РФ

Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил всех россиян с Днём Государственного флага РФ
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков написал поздравление с Днём Государственного флага Российской Федерации.

«Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Праздник, который всегда был наполнен особым смыслом, а в последнее время для всего нашего спорта имеет особую дополнительную ценность и символизм.

Национальный триколор всегда был и остаётся главным соучастником любой крупной спортивной победы. Мы видели, как каждый успех наших олимпийцев на Олимпиаде в Токио подчёркивал их исключительно трепетное отношение к родному флагу. Это была не внешняя показная составляющая, а глубокое внутреннее желание биться не только за высокие результаты, но и за честь своей страны.

Наши оппоненты изначально настаивали на запрете любой государственной российской символики на всех международных соревнованиях в течение 4 лет. ОКР расценивает эти санкции как неприемлемые, необоснованные и неадекватные, и именно на этом строилась вся наша позиция во время судебного процесса в CAS.

Несмотря на итоговое решение, с которым мы не согласны в части ограничений на использование российского флага и гимна нашей страны и иных ограничений, применённых CAS, считаю, что нам удалось отстоять важнейшее право на национальную идентификацию. А именно на то, чтобы элементы российского триколора в экипировке, флаге команды, других атрибутах давали возможность нашим спортсменам однозначно ассоциироваться с родной страной и с гордостью за неё отмечать свои победы.

Недаром лейтмотивом многочисленных высказываний героев этих Игр стала фраза «российский флаг в нашем сердце». И это лучшее свидетельство того отношения, с которым мы отмечаем сегодняшнюю праздничную дату.

Желаю всем вам успехов, новых достижений, уверенности в собственных силах, процветания и гордости быть гражданином Российской Федерации!» — говорится в сообщении на официальном сайте ОКР.

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