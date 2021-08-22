Президент ВФВ Шевченко: велика вероятность, что в программе ОИ-2026 будет снежный волейбол

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что в скором времени в программу Олимпийских игр может войти снежный волейбол, а также подвёл итоги выступления мужской сборной России на Играх-2020 в Токио.

«Очень велика вероятность, что снежный волейбол будет в программе Олимпийских игр — 2026. В Пекине-2022 он будет представлен в качестве демонстрационного вида. Мы уже развиваем этот вид, так что наши команды будут готовы включиться сразу.

Осадок от поражения в финале Олимпиады всегда остаётся. Мы не та страна, которая может безудержно радоваться серебру.



При этом забавно сейчас вспоминать слова некоторых заслуженных ветеранов, которые предрекали нашим командам невыход из группы. Хоронили заранее. Зато до посинения хвалили Польшу, Италию и США.



Мужская сборная играла в Токио в современный волейбол. Прошли Аргентину, Штаты, дважды — Бразилию. И шансы на конечный успех были большими. Не получилось, потому что несколько ребят не справились с психологическим давлением. На финал два-три человека вышли закрепощёнными, с боязнью ошибиться — из-за чего допустили столько ошибок, что получили 0:2. Хотя, додави первый сет, думаю, всё пошло бы по нашему сценарию.



Потом переломили себя. Но на тай-брейке снова пошли невынужденные ошибки. И да, серебро Олимпиады — это хорошо. Но вместе с тем осадок остался. В финале реализовать себя полностью нам не удалось», — приводит слова Шевченко «Спорт-экспресс».