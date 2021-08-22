Президент ВФВ поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2022 по волейболу в России

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко дал комментарий по поводу мужского чемпионата мира, который в 2022 году пройдёт в России.
«В волейболе, в отличие от большинства видов спорта, чемпионаты мира проводятся лишь раз в четыре года. В жизни даже топ-спортсмена может быть всего один-два чемпионата мира. Поэтому право принять такой турнир говорит о большом доверии к нам со стороны FIVB. И для России такой турнир — знаковое событие. Подготовка идёт полным ходом. Нам оказывается всесторонняя поддержка как со стороны правительства, так и на местах — губернаторами всех 10 регионов. Цели спортивные — понятны. Медали во всех турнирах.
Глобальная задача — посредством чемпионата мира в России мы хотим всей стране показать, что такое волейбол. Игры будут проводиться в Сибири, на Урале, на Волге, в центре и на самом Западе. Мы постараемся сделать всё, чтобы заразить страну любовью к нашему виду спорта и максимально его пропагандировать. Надеемся на серьезное наследие, на то, что родители поведут детей в волейбольные секции. Нам нужно отбирать целевую аудиторию у других видов спорта. Предстоящий год должен стать толчком для развития волейбола. И, уверен, станет», — приводит слова Шевченко «Спорт-экспресс».
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