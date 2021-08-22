Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла Азербайджан во втором матче ЧЕ

Женская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Азербайджана во втором туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 25:16, 25:17, 25:13.

Напомним, в первой встрече подопечные Серджо Бузато обыграли француженок. Также в группе А выступают команды Сербии, Бельгии и Боснии и Герцеговины. Четыре лучших сборных пройдут в плей-офф.

Следующую встречу россиянки проведут с Бельгией. Матч состоится завтра, 23 августа, в 18:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Всего участие в турнире принимают 24 сборных. Действующим победителем соревнований является национальная команда Сербии, которая завоевала титул в 2019-м. Чемпионат Европы — 2021 стартовал 18 августа. Финальная встреча состоится 4 сентября.