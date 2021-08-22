Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выиграла золото на юниорском чемпионате мира

Российская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выиграла золото на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юниоров. Она установила личный рекорд, взяв отметку 1,91 м. Второе место заняла Мари-Тереза Энгондо из Швейцарии. Бронзу выиграла киприотка Стилиана Иоанниду.

Чтобы взять эту высоту, россиянке потребовалась лишь одна попытка. Ранее 19-летняя Спиридонова становилась серебряной призёркой юниорского первенства Европы с результатом 1,86 м.

Чемпионат мира среди юниоров до 20 лет начался 18 августа. В Кению отправилось 23 российских спортсмена, которые выступают под нейтральным статусом. На чемпионате Европы в столице Эстонии российские юниоры месяц назад выиграли два золота, два серебра и две бронзы.