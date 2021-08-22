Виолетта Игнатьева завоевала золото юниорского чемпионата мира в метании диска
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Россиянка Виолетта Игнатьева выиграла золото в метании диска на юниорском чемпионате мира-2021 в Найроби (Кения). Результат легкоатлетки — 57,84. Второе место досталось представительнице ЮАР Мине де Клерк, бронза — у белорусски Алины Никитенко.
Месяц назад российская спортсменка также завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Таллине.
Чемпионат мира среди юниоров до 20 лет начался 18 августа. В Кению отправилось 23 российских спортсмена, которые выступают под нейтральным статусом. На чемпионате Европы в столице Эстонии российские юниоры месяц назад выиграли два золота, два серебра и две бронзы.
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