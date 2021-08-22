Волейболистка сборной России Старцева: не обращаю внимания на негатив в нашу сторону

Российская волейболистка Евгения Старцева дала интервью после победы в матче со сборной Азербайджана во втором туре группового этапа чемпионата Европы — 2021.

«Сегодня была игра, которую не назовешь лёгкой, но мы смогли думать не о сопернике, а о себе и своих элементах для будущих игр. У нас свеженькая и молодая команда, поэтому нам нужно пользоваться подобными моментами, чтобы набраться опыта и найти взаимодействия друг с другом.

Про нас всё лето говорили неприятные вещи. А сейчас говорят, что зря Серджо Бузато привез такую молодую команду на чемпионат Европы. Да и похоронили нас уже давно. Я стараюсь не обращать внимания на этот негатив, который нам совсем ни к чему», — приводит слова Старцевой Sport24.