Российские борцы выиграли общекомандный медальный зачёт на чемпионате мира в Уфе

Сборная России стала победителем медального зачёта на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Соревнования прошли в Уфе с 16 по 22 августа. Российские борцы завоевали 19 медалей — девять золотых, две серебряные и восемь бронзовых. Всего было разыграно 30 комплектов наград – по 10 в вольной, греко-римской и женской борьбе.

Вторую строчку в зачёте заняли американцы (7 золотых, 4 бронзовых медали), третьими стали иранцы (6 золотых, 2 серебряных, 6 бронзовых наград). По общему числу наград первые – россияне (19 наград), вторые – иранцы (14), третьи – американцы (11). Россияне стали лучшими в греко-римской борьбе (5 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых награды), опередив Иран (1-1-5) и Азербайджан (1-1-2). Девушки стали вторыми (2-1-2) после американок (4-0-1). В вольной борьбе россияне третьи (2-0-4) после Ирана (5-1-1) и США (3-0-2).

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