Сборная России разгромила японцев и с первого места вышла в 1/4 ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала разгромную победу над командой Японии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве (Россия). Встреча завершилась со счётом 7:1. Эта победа позволила подопечным Михаила Лихачёва выйти в четвертьфинальный раунд турнира с первого места в группе.

На групповом этапе россияне, попавшие в группу А, в дополнительное время со счётом 5:4 обыграли команду США и в серии пенальти оказались сильнее сборной Парагвая 4:4 (5:4). В активе хозяев турнира 6 набранных очков, столько же у сборной Японии, однако разница забитых и пропущенных мячей позволила россиянам возглавить группу А.

В четвертьфинальной встрече подопечные Лихачёва встретятся с командой Испании, занявшей второе место в группе B.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей. В матче за бронзовые медали национальная команда победила японцев со счётом 5:4.