МОК отозвал дело о допинге против австралийского пловца Брентона Рикарда

Обвинения в употреблении допинга, выдвинутые спустя восемь лет после Олимпийских игр — 2012 в Лондоне против австралийского трёхкратного олимпийского призёра по плаванию Брентона Рикарда, были отозваны Международным олимпийским комитетом (МОК).
В ноябре прошлого года стало известно, что Рикард получил положительный результат анализа в пробе мочи, сданной восемь лет назад на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после заплыва на 200 м брассом.
Проба дала положительный результат на мизерное количество запрещённого диуретика фуросемида, но после майских изменений правил МОК дело было отменено, хотя Рикарду пришлось оплатить судебные издержки в размере $ 50 тыс.
37-летний Рикард является двукратным серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр, также в его активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.
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