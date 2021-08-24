МОК отозвал дело о допинге против австралийского пловца Брентона Рикарда

Обвинения в употреблении допинга, выдвинутые спустя восемь лет после Олимпийских игр — 2012 в Лондоне против австралийского трёхкратного олимпийского призёра по плаванию Брентона Рикарда, были отозваны Международным олимпийским комитетом (МОК).

В ноябре прошлого года стало известно, что Рикард получил положительный результат анализа в пробе мочи, сданной восемь лет назад на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после заплыва на 200 м брассом.

Проба дала положительный результат на мизерное количество запрещённого диуретика фуросемида, но после майских изменений правил МОК дело было отменено, хотя Рикарду пришлось оплатить судебные издержки в размере $ 50 тыс.

37-летний Рикард является двукратным серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр, также в его активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.