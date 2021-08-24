Призёр ОИ-1980 Волков: если была бы возможность, то использовал бы допинг. Все это делают

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1980 в Москве по прыжкам с шестом Константин Волков поделился мнением по поводу допинга в лёгкой атлетике.
«Про государственную политику допинга в советское время – это фигня. Я на 100% уверен, что высшее советское руководство об этих чудесах не знало. Инициатива исходила от спортивных чиновников, чисто их самодеятельность.
Естественно, перед спортивными чиновниками постоянно ставили задачу – опережать американцев в медальном зачёте. В Мехико-68 американцы были по уши залиты, наши от такого были в шоке. Потом наши тоже начали. В Монреале-76 появился допинг-контроль, но слабый: за две недели прекращаешь приём – ничего не найдут.
Перед Олимпиадой-84 изучал вопрос и разговаривал с человеком, который делал программу. На Олимпиаду мы не попали, а потом я просто не успел всё это применить – была серьёзная травма: воспаление надкостницы в тазовых костях. Меня убрали из сборной, и до программы я, слава богу, не дошёл.
Если была бы возможность, то использовал бы допинг. Все вокруг тебя это делают, все до единого, без исключений – наши, американцы. Никто особо не скрывался – заказывали препараты, которые хорошо котируются.
Брэд Питт снимается в кино, принимая для роли курс тяжёлых анаболиков – ни у кого не ёкает? Певец выходит на таблетках, артисты их едят тоннами, готовятся к фильмам, к выступлениям. Это в каком-то смысле тоже соревнования и работа на результат. Но о морально-нравственном спрашивают только у спортсменов. Все эти разговоры о нравственности – всемирное лицемерие. Но если кому-то скажи: ты уколись, никто не узнает и ты выиграешь – кто откажется?» — приводит слова Волкова Sports.ru
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