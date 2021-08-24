В Госдуме отреагировали на скандальный инцидент с украинскими и российскими паралимпийцами

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал скандальный инцидент с участием украинских и российских паралимпийцев на церемонии открытия.

Напомним, руководитель Паралоимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами. Несмотря на это, многие спортсмены отказались уходить и остались с россиянами.

«Во-первых, это очередной промах организаторов. Зная, как у нас развиваются отношения, и зная, как почему-то болезненно реагирует Украина, поставить рядом… Но это пол беды. Вторая беда – отсталость официальных спортивных руководителей Украины. Какую надо иметь глупость или трусость, чтобы увести спортсменов во время церемонии открытия. Если поставили, ничего страшного. Спортсмены, а уж тем более паралимпийцы, не имеют никакого отношения к тем проблемам, которые между нашими странами есть. Паралимпийцы несмотря ни на что занимаются спортом, показывают своим примером, что нужно заниматься спортом и проводят пропаганду здорового образа жизни. Ну недавно были проблемы с Магучих, которую начали травить на Украине за объятия с Ласицкене.



К сожалению, это либо глупость конкретного чиновника, либо его страх за своё будущее. Повторюсь, все же видели травлю. Также повторюсь, наши паралимпийцы не имеют никакого отношения ко всему происходящему. Курицу или пельмени закупать им не противно, а стоять рядом им неприятно. Происходят вот такие глупые, непоследовательные вещи, за которые им в последствии будет стыдно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.