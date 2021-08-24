Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 чемпионата Европы. Это произошло благодаря победе команды Бельгии в матче четвёртого тура группового этапа со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) в пользу бельгиек, это позволило им подняться на второе место группы А.

Россиянки на данный момент провели на турнире три матча и идут на третьей строчке, имея в активе две победы и одно поражение. Благодаря результату встречи Бельгия – Босния и Герцеговина сборная России гарантировано попадёт в первую четвёртку группы А, что даст ей право выступить в 1/8 финала.

Завтра, 25 августа подопечные Серджо Бузато проведут заключительную встречу на групповом этапе, их соперницами станут представительницы Сербии – действующие чемпионки Европы.