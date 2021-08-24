Симона Байлз и Наоми Осака стали самыми привлекательными спортсменами для спонсоров

Издание SportsPro опубликовало рейтинг 50 самых привлекательных спортсменов мира для спонсоров. Его возглавила американская гимнастка Симона Байлз, её рейтинг влияния на аудиторию составил 183 единицы. На втором месте оказалась третья ракетка мира японка Наоми Осака с рейтингом влияния 179.

В десятку рейтинга от SportsPro также попали:

3. Футболистка Эшлин Харрис (США)

4. Боксёр Сауль Альварес (Мексика)

5. Футболист Пауло Дибала (Аргентина)

6. Футболист Криштиану Роналду (Португалия)

7. Футболистка Эли Кригер (США)

8. Теннисист Стефанос Циципас (Греция)

9. Теннисист Новак Джокович (Сербия)

10. Футболистка Алекс Морган (США).

За переделами первой десятки в рейтинге привлекательности для спонсоров остались – аргентинский футболист Лионель Месси, победитель 20 турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и другие.

Полный список доступен здесь.