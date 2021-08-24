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Яна Клочкова пожаловалась, что её не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Яна Клочкова пожаловалась, что её не пригласили на празднование Дня Независимости Украины
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию, украинка Яна Клочкова возмутилась тем, что её не пригласили на официальное празднование Дня Независимости Украины.

«Считаю очень важным в день 30-летия независимости Украины присутствие на таких официальных мероприятиях олимпийских чемпионов, спортсменов, которые представляют нашу страну на международной арене, благодаря которым поднимается флаг, играет гимн Украины. Меня, самую титулованную спортсменку, не пригласили. Не знаю, почему. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно», — приводит слова Клочковой «Сегодня».

Также Клочкова высказалась о смене гражданства олимпийской чемпионки в фигурном катании, украинки Оксаны Баюл на американское.

«Все слышали заявление Оксаны Баюл, что она отказалась от украинского гражданства. Это не одна Баюл, многие уехали. На прошедших Играх в Токио кто-то завоевал медали за другие страны. Почему так происходит? Наверное, потому что спортсменов у нас в стране забывают. Они становятся ненужными, не находят поддержки и уезжают за рубеж. Мне тоже поступают такие предложения», — добавила Клочкова.

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