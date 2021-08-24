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Дворкович: шансы Непомнящего и Карлсена в матче за мировую шахматную корону равны

Дворкович: шансы Непомнящего и Карлсена в матче за мировую шахматную корону равны
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Шансы Яна и Магнуса на победу в матче за корону равные. Думаю, оба участника предстоящего матча сейчас наращивают свою форму. Ведут подготовку разного рода – не только шахматную, но и психологическую, и физическую», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо».

Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.

Магнус Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам; в 2014–2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду; в 2014–2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.

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