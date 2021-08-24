Дворкович: шансы Непомнящего и Карлсена в матче за мировую шахматную корону равны

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Шансы Яна и Магнуса на победу в матче за корону равные. Думаю, оба участника предстоящего матча сейчас наращивают свою форму. Ведут подготовку разного рода – не только шахматную, но и психологическую, и физическую», — приводит слова Дворковича ТАСС.
Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо».
Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.
Магнус Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам; в 2014–2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду; в 2014–2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.
- 24 августа 2021
-
23:42
-
23:29
-
23:08
-
22:41
-
20:59
-
19:48
-
18:55
-
18:01
-
16:09
-
15:14
-
13:17
-
12:45
-
11:30
-
10:27
- 23 августа 2021
-
23:22
-
21:39
-
20:46
-
20:35
-
19:17
-
17:50
-
12:41
-
09:15
- 22 августа 2021
-
23:15
-
20:25
-
20:04
-
19:55
-
19:26
-
19:00
-
17:58
-
16:53
-
16:13
-
15:48
-
15:14
-
15:11
-
12:19