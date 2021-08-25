Мария Захарова критически высказалась о невыдаче Ласицкене визы США для соревнований

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о проблемах с получением американской визы у российских спортсменов, в частности у олимпийской чемпионки Токио-2020, прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. Ранее Ласицкене отказали в предоставлении визы, из-за чего она не смогла выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).
«Возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования Бриллиантовой лиги в США. В аналогичном положении сейчас находятся сотни, если не тысячи соотечественников, которым даже в острых гуманитарных ситуациях американская дипмиссия в Москве рекомендует обращаться в консульские учреждения США в третьих странах.
Вопрос: где это пресловутое американское «открытое общество» и почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?» — приводит слова Захаровой пресс-служба министерства.
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