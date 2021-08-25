Попавшая в скандал на Играх украинская прыгунья Могучих получила квартиру от государства
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Призёр Олимпийских игр – 2020 в прыжках в высоту украинская спортсменка Ярослава Могучих получила ключи от новой квартиры, которая была подарена ей государством за завоёванную медаль в Токио (Япония).
«Это очень круто, когда государство помогает и поддерживает олимпийцев и военнослужащих. Это приятно и мотивирует показывать результаты ещё лучше», — приводит слова Могучих пресс-служба Днепропетровской областной Рады.
Напомним, на Олимпиаде-2020 россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в СМИ снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
Новость по теме«Когда в Россию переезжаешь?» Украинку Могучих затравили за совместное фото с Ласицкене
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