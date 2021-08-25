Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне в прыжках в высоту

Российский легкоатлет Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в прыжках в высоту.

Иванюк преодолел планку на высоте 2,30 м. Серебряным призёром стал американец Шелби Макивен, по попыткам опередивший украинца Андрея Проценко. Оба преодолели планку на высоте 2,27 м.

Олимпийский чемпион Токио итальянец Джанмарко Тамбери остановился на высоте 2,24 м и стал пятым. Бронзовый призёр Игр-2020 белорус Максим Недосеков не смог взять стартовую высоту.

Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года. На Олимпийских играх в Токио россиянин стал девятым.

Основные соревнования этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне пройдут завтра, 26 августа.