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Самая сексуальная спортсменка мира приостановила профессиональную карьеру

Самая сексуальная спортсменка мира приостановила профессиональную карьеру
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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт заявила, что берёт паузу в профессиональной карьере. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

Публикация доступна в «инстаграме» Алисы Шмидт.

«Сезон 2021 завершён. Буду честной, меня не устроили выступления в этом году. Я трудилась больше, чем когда-либо раньше, день за днём, расширяла свои пределы на тренировках и многим жертвовала. Это был непростой год с заболеванием коронавирусом и порванными связками, но несмотря ни на что я знаю, что способна на большее и хочу большего. Сейчас мне нужно взять паузу, чтобы вернуться свежей и готовой к покорению новых высот», — написала Шмидт в своём «инстаграме».

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 22-летняя Шмидт входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась в запасе и не выходила на старты.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019 году спортсменка стала бронзовым призёром в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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