Российские волейболистки на тай-брейке уступили Сербии на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение на групповом этапе чемпионата Европы. В матче четвёртого тура подопечные Серджо Бузато уступили хозяйкам площадки из сборной Сербии со счётом 2:3 (22:25, 19:25, 25:16, 26:24, 10:15).
Россиянки вели в начале первых двух партий, но развить преимущество сумели только в третьем сете. В четвёртой партии российские волейболистки сумели вырвать победу и перевести матч в тай-брейк, который остался за сербками.
Ранее в подгруппе россиянки обыграли команды Франции (3:1) и Азербайджана (3:0), а также уступили команде Бельгии (2:3). Завтра, 26 августа, россиянки завершат групповой этап матчем с командой Боснии и Герцеговины.
Волейбол. Чемпионат Европы. Белград, Сербия
Группа А. Четвёртый тур
Сербия – Россия – 3:2 (25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10).
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