Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ и сыграет со Швейцарией

Сборная России вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В четвертьфинальном матче российские футболисты обыграли команду Испании со счётом 4:2.
Счёт в первом периоде открыл Андрей Котенев. Во втором отрезке матча отличились Борис Никоноров и Алексей Макаров. Первый ответный мяч со штрафного провёл Эдуард Молина Суарес, а Антонио Майор сократил отставание гостей до минимума. Отметим, что второй гол испанцы забили поле удаления Макарова, получившего вторую жёлтую карточку.
В третьем периоде вторую жёлтую карточку получил Фёдор Земсков, а через полторы минуты Артур Папоротный увеличил преимущество россиян до двух мячей, установив окончательный счёт в матче.
За выход в финал сборная России сыграет с командой Швейцарии. Вторую полуфинальную пару составили сборные Сенегала и Японии.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва
Четвертьфинал
Россия – Испания – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
Голы: Котенев, 7, Никоноров, 15, Макаров, 16, Папоротный, 35 – Эдуард, 21, Антонио, 23.
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