Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ и сыграет со Швейцарией

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ и сыграет со Швейцарией
Комментарии

Сборная России вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В четвертьфинальном матче российские футболисты обыграли команду Испании со счётом 4:2.

Счёт в первом периоде открыл Андрей Котенев. Во втором отрезке матча отличились Борис Никоноров и Алексей Макаров. Первый ответный мяч со штрафного провёл Эдуард Молина Суарес, а Антонио Майор сократил отставание гостей до минимума. Отметим, что второй гол испанцы забили поле удаления Макарова, получившего вторую жёлтую карточку.

В третьем периоде вторую жёлтую карточку получил Фёдор Земсков, а через полторы минуты Артур Папоротный увеличил преимущество россиян до двух мячей, установив окончательный счёт в матче.

За выход в финал сборная России сыграет с командой Швейцарии. Вторую полуфинальную пару составили сборные Сенегала и Японии.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва
Четвертьфинал

Россия – Испания – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
Голы: Котенев, 7, Никоноров, 15, Макаров, 16, Папоротный, 35 – Эдуард, 21, Антонио, 23.

ЧМ-2021. 1/4 финала
26 августа 2021, четверг. 20:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 2
Испания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021