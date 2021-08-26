Мария Ласицкене — о победе в Лозанне: этот стадион приносит мне удачу
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в прыжках в высоту.
Для Марии эта победа стала 25-й на этапах Бриллиантовой лиги, что является лучшим результатом в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту.
«Очень счастлива каждый раз возвращаться в Лозанну. Демонстрировать здесь всё, что в моих силах, для меня это такое удовольствие, и каждый раз очень приятно. Думаю, что этот стадион приносит мне удачу. Несмотря на то что сегодня для меня было слишком холодно, я была к этому готова. Уже с нетерпением жду возможности вновь вернуться сюда в следующем году. Спасибо, Лозанна!» — приводит слова Ласицкене пресс-служба Бриллиантовой лиги.
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