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Определился соперник российских волейболисток в 1/8 финала чемпионата Европы

Определился соперник российских волейболисток в 1/8 финала чемпионата Европы
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Определился соперник женской сборной России по волейболу в 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Серджо Бузато одержали три победы и дважды проиграли на тай-брейке в группе А, заняв второе место. За выход в четвертьфинал россиянки сыграют с третьей командой группы С, которой стала сборная Беларуси. Матч 1/8 финала Россия — Беларусь состоится 30 августа в Белграде (Сербия).

В подгруппе россиянки обыграли команды Франции (3:1), Азербайджана (3:0) и Боснии и Герцеговины (3:0), а также на тай-брейках уступили сборным Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

В активе белорусской команды также три победы и два поражения. Сборная Беларуси обыграла команду Швейцарии (3:0), на тай-брейке взяла верх над соперницами из Венгрии и Словакии, а также уступила сборным Италии и Хорватии со счётом 0:3.

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