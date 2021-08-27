Французский шахматист Вашье-Лаграв стал первым на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе

Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв стал победителем Кубка Синкфилда в Сент-Луисе (США). Турнир является пятым этапом серии Grand Chess Tour.

В девятом туре Кубка Синкфилда Вашье-Лаграв чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым.

Российский гроссмейстер Петр Свидлер в девятом туре белыми фигурами сыграл вничью с американцем Джеффри Сюном.

Вашье-Лаграв стал победителем турнира, набрав 6 очков. Далее в таблице расположились американские шахматисты Фабиано Каруана, Уэсли Со и Леньер Домингес, набравшие по 5,5 очка. Свидлер стал девятым, заработав 3,5 очка.

Кубок Синкфилда проводится в рамках серии Grand Chess Tour и проходит в Сент-Луисе (США) с 17 по 27 августа по круговой системе. Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс. Победитель получит $ 90 тыс.